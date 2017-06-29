Uber поощрит водителей электромобилей

Корпорация Uber, которая специализируется на пассажирских перевозках, заявила о нововведении на территории США и Канады.

Так, в Лос-Анджелесе представители компании приняли решение повысить оплату водителям электрокаров и гибридных транспортных средств. Сообщается, что владелец такого автомобиля будет получать заработную плату отдельно за перевоз клиентов и вождение транспорта. Целью нововведения стало повышение популярности автомобильных инноваций в больших городах.

Проект будет запущен для тестирования в таких городах, как Лос-Анджелес, Остин, Монреаль, Сакраменто, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтл. Известно, что благодаря этому эксперименту улучшится экология в мегаполисах. Сообщается, что доплата водителю за вождение составляет от одного до полутора долларов, но на тарификацию для пассажиров это не повлияет.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе прошло шествие пятисот поклонников убитого рэп-исполнителя XXXTentacion, в ходе которого пришлось вызвать полицию.