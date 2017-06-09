В Филиппинах огромный морской обитатель пытался напасть на рыбака
Фотограф из Болгарии, находящийся на территории Филиппин, поделился своими эмоциями после одного из сделанных им снимков.
Так, Димитр Караниколов запечатлил подплывшего обитателя морских глубин к одному рыбаку, находящемуся в каноэ. Квадрокоптер фотографа сфотографировал момент максимальной близости мужчины и рыбы, где непонятно, кто исполняет роль охотника, а кто – жертвы.
Но больше самой фотографии Караниколов был шокирован реакцией местного жителя – в момент опасности рыбак зевал и потягивался, будто находится на курорте, а не подвергал себя опасности. Димитр хотел предупредить мужчину о приближающемся хищнике, но понимал и то, что тот ничего не услышит, поэтому продолжал наблюдать за происходящим с камеры дрона.
В итоге оказалось, что эта рыба является детёнышем китовой акулы, питающиеся планктоном и креветками. Именно поэтому местное население не воспринимает этих особей как угрозу для своей жизни. Тем не менее, размеры китовых акул впечатляют, особенно взрослых – их длина может достигать порядка двенадцати метров.