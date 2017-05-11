«Юбочный протест»: В Британии школьника выгнали из класса за ненадлежащий вид

Ученик средней школы в Аберайроне, Уэльс, отметил, что теперь намеренно будет носить юбку в рамках «борьбы за равенство».

По словам 16-летнего британца, он сильно страдал от жары. Потому на физкультуре школьник появился сначала в шортах. Однако учитель выгнал его из класса, велев переодеться дома. Подростка поразило, что к девочкам, которые одели юбки, претензий по поводу облика не было. На следующий день школьник одолжил у одноклассницы спортивную юбку и появился уже в ней. Ученика снова сначала выгнали с урока, однако домой на этот раз не отправили.

Администрация школы оценила протест подростка и разрешила ему пребывать на занятиях в юбке. 16-летний британец отметил, что считает себя мужчиной, несмотря на желание именно так одеваться. Подросток подчеркнул, что половая принадлежность даже в учебном заведении не должна определяться только нарядом. Юбку он решил носить до тех пор, пока администрация не пересмотрит свою политику в отношении всех школьников. Представители учебного заведения заявили, что это вполне возможно – после рассмотрения на школьном совете.