В Великобритании расследуют события, происходящие в конце прошлого столетия.

Сообщается, что в одном из госпиталей графства Гэмпшир доктор-терапевт по имени Джейн Бартон давала своим пациентам предписания, в которых те не нуждались. Среди прочего наиболее вопиющим примером является выписывание обезболивающих препаратов, которые содержали в своём составе опиум.

Согласно данным независимого расследования, другие врачи знали о том, что происходило во врачебном кабинете, но по неизвестным причинам молчали. Эксперты заявили о найденных уликах, которые являются неопровержимым доказательством смерти сотен пассажиров. После использования лекарств не по назначению скончались 456 пациентов Бартон в период с 1989 по 2000 годы. Помимо этого, экспертиза гласит, что известно о ещё 200 жертвах терапевта, но их медицинские карты не были обнаружены.

Известно, что собранная информация не имеет юридического значения, однако инициаторы не намерены на этом сдаваться.