Принц Гарри выразил возмущение, когда жокей поцеловал руку Меган Маркл

Принц Гарри был очень впечатлён нахальством жокея Франки Деттори, который на его глазах поцеловал руку Меган Маркл.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили скачки Royal Ascot, на которых вручали победителю кубок. Принц Гарри замер от нахальства итальянского жокея, который поцеловал руку его новоиспечённой супруге, Меган Маркл. Внук Королевы Елизаветы II с улыбкой погрозил пальцем вершнику и попросил его быть впредь осмотрительнее. Сама же Меган не придала особого значения инциденту и все время улыбалась гостям мероприятия.

Несмотря на неодобрение со стороны принца Гарри, Франки Деттори фактически не нарушил протокол. Официальный интернет-портал королевской семьи поясняет, что нет никаких обязательных для выполнения установок при встрече с Королевой или членом Королевской семьи. Однако вершника все равно оштрафовали на 4300 фунтов стерлингов за нарушение правил в использовании кнута.