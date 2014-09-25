Соцсети «взорвало» видео, где встретились рыбки и сигареты

Подводные кадры впечатлили пользователей Сети и показали, что на самом деле происходит, когда крошечные рыбы вступают в контакт с сигаретой. Видеоматериалы в очередной раз доказывают, как люди своими действиями загрязняют окружающую среду.

Специалисты по охране природы показали еще одну сцену, которая доказывает, что человек самостоятельно губит окружающую среду. На подводных кадрах можно увидеть рыбу, которая активно пытается съесть грязную пачку сигарет, небрежно брошенную в океан недалеко от Мельбурна.

Видео буквально «взорвало» соцсети, где обеспокоенные интернет-пользователи стали массово обсуждать ущерб окружающей среды из-за действий человека. Сообщается. что токсические сигареты, которые попали в океан, способны отравить местных рыб.