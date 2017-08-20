"Нас лишили сна": в Китае запретили ASMR-видео

Правительство Китая постановило принять запрет на публикацию и хранение видеофайлов ASMR-жанра. Чиновники решили, что эти работы являются вульгарными и являются одной из разновидностей порнографической индустрии.

Так, представители Национального управления по борьбе с порнографией заявляют, что многие интернет-платформы маскируют неприличный контент под видом «шепчущего» видео. Потому все сервисы обязаны ликвидировать запрещённые видеоролики в ближайшее время. Несмотря на то, что ASMR-видео так и не признаны порнографическими, китайские платформы стриминга решили перестраховаться и удалить все связанные с этой тематикой видео для перестраховки и сохранения собственной репутации.

Интернет-пользователи Китая восприняли эту новость крайне отрицательно, заявив в большинстве, что их лишили нормального сна, так как эти видео помогали расслабиться и крепко уснуть на всю ночь. Напомним, главная особенность ASMR-жанра - это шёпот, который может вызвать так называемые "мурашки" по всему телу человека, что свидетельствует о благоприятной реакции на произносимое.