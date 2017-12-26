В Англии родился ещё один претендент на престол

У королевы Великобритании Елизаветы II сегодня праздник, благодаря которому она вновь стала прабабушкой – уже в седьмой раз.

Представители правительницы в Букингемском дворце заявили, что у её внучки Зары Тиндолл в одной из страудских клиник, которая расположена на западе Англии, родилась дочь весом в 4 килограмма и 200 грамм. Имя новорождённой пока не сообщают, из подробностей известно то, что ребёнок родился в присутствии отца – бывшего капитана национальной сборной Англии по регби Майкла Тиндолла, являющегося чемпионом мира 2003 года. Сообщается, что девочка является седьмой правнучкой действующей королевы и девятнадцатой претенденткой на престол.

Ранее сообщалось, что Елизавета II изменила традиционный стиль одежды, в том числе обувь – если обычно на ногах королевы наблюдались лаковые туфли отечественного производителя, то в этот раз она продемонстрировала серебристые туфли на невысоком каблуке. Это взбудоражило публику, которая начала бурное обсуждение причины, с которой связано изменение обуви.