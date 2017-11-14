Беременная сестра Кейт Миддлтон очаровала внешностью в Лондоне

Сестра Кейт Миддлтон, которая ожидает рождения своего первого ребенка, очаровала посвежевшей внешностью в Лондоне. Пиппа Миддлтон уже не скрывает беременность и буквально светится от счастья.

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон в полной мере может насладиться своей беременностью, поскольку уже не скрывает от общества свое счастливое положение. Более того, на третьем месяце беременности светская львица продолжает посещать благотворительные вечера и мероприятия, поскольку её совершенно не беспокоит токсикоз. На днях Пиппа блистала на приеме, который был устроен для британских паралимпийцев, которые в этом году представляли страну в Пхенчхане.

Для выхода в свет Пиппа выбрала модный комбинезон, а также туфли на высоких каблуках. Журналистам 34-летняя сестра Кейт Миддлтон призналась, что пока прекрасно себя чувствует и буквально наслаждается своей беременностью. Видимо, Пиппу обошла судьба Кейт, которая все три беременности страдала от опасной формы токсикоза.