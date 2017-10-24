В Англии полотно Малевича продадут минимум за 7 миллионов фунтов стерлингов

Стало известно о продаже полотна знаменитого художника Казимира Малевича столетней давности.

Так, аукционный дом в Англии под названием Christie’s сообщил о том, что картина «Пейзаж», датируемая 1911 годом, будет выставлена на торги с завтрашнего дня. По разным оценкам экспертов, полотно оценивается от семи до десяти миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что «Пейзаж» относится к красной серии картин – все полотна из этой серии отличаются выразительностью цветов и энергичностью мазков. Также известно, что Малевич работал над созданием цикла картин, которые отображали быт простых крестьян, только две работы являются пейзажными.

Искусствоведы заявляют, что «Пейзаж» был обнаружен после военных действий, после чего в течение долгого времени картина находилась в Художественном музее Базеля. После того, как полотно вернули преемникам Малевича, они приняли решение выставить «Пейзаж» на аукцион.