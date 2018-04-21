Меган Маркл заявила, что продолжает себя баловать вином с картошкой фри

Бывшая актриса Меган Маркл после замужества вынуждена придерживаться строгих правил королевской семьи и должна отказаться от привычных слабостей. Однако недавно Маркл призналась, что до сих пор балует себя вином в неположенное время и картошкой фри.

Меган Маркл является вегетарианкой и старается придерживаться правильного питания. Когда девушка стала членом королевской семьи, она обязана придерживаться правил этикета и принимать исключительно здоровую пищу и вино в определенное время. Однако пока Маркл не может полноценно вжиться в роль герцогини и продолжает иногда себя баловать картошкой фри с вином в неположенное время.

Ранее Меган Маркл американским журналистам говорила: «Картофель фри и вино - мои пороки». Также супруга принца Гарри предпочитает различные коктейли, шоколадный десерт и любит часто пить по большому бокалу красного вина.