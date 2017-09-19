Мужчина рассказал о мистических явлениях в его доме после смерти бабушки

Техника в доме мужчины живет своей жизнью и постоянно слышен "тревожный шум". Все эти мистические явления начали происходить после того, как у парня умерла бабушка.

Как рассказал 28-летний житель Манчестера, его камера видеонаблюдения засняла странные вещи, которые происходят у него дома. Мужчина отметил, что давно снимает этот дом, однако до сих пор никаких странных вещей не замечал. Он рассказал о том, что дверцы в стиральной машинке и холодильнике самостоятельно открываются, повсюду слышен "тревожный шум", а остальная техника живет своей жизнью.

"Полтергейст" не беспокоил парня и его семью до тех пор, пока у три месяца назад не скончалась его бабушка. Мужчина уверен, что это именно она может приходить в его квартиру и "хозяйничать". Несмотря на то, что 28-летний мужчина ощущает некое присутствие своей бабушки, это не перестает его пугать.

В последнее время он начал думать о переезде, однако не знает, есть ли в этом смысл, ведь дух бабушки может следовать за ним везде.