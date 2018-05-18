Отец Меган Маркл в первом интервью на телешоу рассказал о принце Гарри

Отец Меган Маркл пришел на британское телешоу и впервые дал интервью журналистам в прямом эфире. Томас Маркл рассказал о том, как прошел его первый разговор с принцем Гарри по телефону.

На днях состоялся первый телефонный разговор принца Гарри с отцом Меган Маркл, теперь Томас решил поделиться с журналистами подробностями разговора с зятем из королевской семьи. «Мы немного поговорили о том, как они встретились и как они счастливы друг с другом. С ним очень легко разговаривать, он довольно приятный человек, с которым можно поговорить. Я совершенно не нервничал», - рассказал Томас Маркл.

Также отец Маркл сообщил, что они долго говорили о политической ситуации в Великобритании и США. При этом принц Гарри не забыл поинтересоваться здоровьем Томаса, поскольку из-за сердечного приступа и операции мужчина не смог присутствовать на свадьбе своей младшей дочери Меган.