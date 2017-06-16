"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве продлился ровно 20 минут

В акции принимали участие более 2 тысяч человек, которые по окончанию шествия выразили благодарность полиции и Киеву. Полиции удалось избежать столкновений между ЛГБТ-сообществом и националистами.

Как стало известно, в воскресенье, 17 июня, в Киеве прошел "Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом. Он начал свое шествие с площади Льва Толстого в украинской столице, геи прошли в сопровождении сотрудников полиции. Стало известно, что в общей сложности "Марш равенства" продлился 20 минут, за это время правоохранителям удалось 7 раз препятствовать столкновению между представителями ЛГБТ и националистами.

Сообщается, что сразу же после шествия лица нетрадиционной ориентации поблагодарили власти Киева и сотрудников полиции за предоставленную возможность отстоять свои права.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правоохранители задержали 56 человек, которые пытались помешать шествию "Марш равенства", однако вскоре всех выпустили на свободу.