СМИ показали новый семейный особняк принца Гарри и Меган Маркл

Британские СМИ показали новый семейный особняк, в котором будут жить молодожены принц Гарри и Меган Маркл. Сообщается, что дом герцогов Сассекские оценивается в один миллион фунтов стерлингов.

Особняк, в котором в скором времени будут жить принц Гарри и Меган Маркл, называется Bedgars Lodge, что достаточно странно для потенциального дома герцога и герцогини. Сообщается, что поместье находится на территории Великого Тью в Глостершире площадью 3800 акров. Каменная усадьба может похвастаться шестью спальнями, тремя большими залами и гостевыми комнатами.

Кроме того, роскошный дом также будет оснащен высокотехнологичной медиа-комнатой, семейной комнатой, огромным гардеробом и жильем для водителей, сотрудников службы безопасности и нянь. На заднем дворе поместья будет терраса с цветочными клумбами и лужайка длиной 150 футов.