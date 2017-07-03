Английские фанаты боятся умереть на ЧМ-2018

Английский футбол славится не только спортсменами, но и болельщиками, которые ничего не боятся. Однако Карлтон Лич, бывший футбольный хулиган, призывает своих соотечественников смотреть ЧМ-2018 дома, а не ехать в Россию.

Первая игра английской сборной против команды Туниса состоится 18 июня. Но некоторые из британцев переживают о том, поездка на Чемпионат мира может оказаться слишком опасной. Многие помнят о том, когда российские и английские болельщики столкнулись на Чемпионате Европы в 2016 году. И если тогда столкновение происходило в Марселе, то теперь, как уверяет Карлтон Лич, фанатов сборной России ничего не остановит. Сам хулиган рассказал о том, что если бы ему подарили билет на матч ЧМ-2018, то он бы от него сразу отказался.

При этом не только Карлтон переживает от того, что может умереть от российских фанатов, но и болельщики со всего мира боятся, что Россия может оказаться слишком опасной. Английские любители футбола отмечают, что воспринимают спортивное соревнование больше в качестве праздника. Но именно за ними закрепилась слава, как за самыми опасными футбольными хулиганами в мире. Однако многие уверены, что российские фанаты были специально подготовлены для столкновений на улицах.