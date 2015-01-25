Теракт в Афганистане: стали известны организаторы

Стало известно, кто является причиной террористического акта на территории Афганистана.

Сообщается, что ответственность за детонацию взрывного устройства во время соблюдения перемирия взяла на себя организация «Исламское государство»*, которая является запрещённой на территории Российской Федерации. Тем временем количество погибших и пострадавших увеличивается практически каждый час. На данный момент известно о двадцати пяти погибших, среди которых, как и военные с обеих сторон, так и мирные жители страны. Ещё пятьдесят четыре человека получили ранения разных степеней тяжести.

Напомним, перемирие между властями Азербайджана и представителями ИГ* было объявлено 11 июня по 19 июня включительно. Сам взрыв произошёл во время встречи, на которой обсуждалось соблюдение режима прекращения огня – смертник взорвал транспортное средство, в котором находилась взрывчатка. Тем временем президент Азербайджана заявил о продолжении борьбы со всеми организациями, которые посягают на жизнь и здоровье населения.