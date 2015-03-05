В Канаде было совершено покушение на посла США и Дональда Трампа

На днях представителю посольства Соединённых Штатов Америки в Канаде Келли Крафт был доставлен конверт, внутри которого находилось небольшое количество белого порошка, а также письмо с угрозами.

Как сообщает таблоид Bloomberg, при вскрытии конверта сотрудник посольства обнаружил порошковидную массу белого цвета, которая сразу была отдана на лабораторную экспертизу. Она показала, что вещество является безопасным для жизни и здоровья человека. Кроме этого, в письме содержались оскорбительные высказывания и угрозы в убийстве Крафт при условии, если она останется на занимаемом посту. Сообщается, что коллеги посла в правительстве государства выразили свою моральную поддержку после произошедшего.

Также в письме недоброжелатели грозятся причинить вред жизни президенту США Дональду Трампу и членам его семьи. На данный момент подозрения никому не выдвинуты, но, тем не менее, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.