В Брюсселе триста голых велосипедистов отстаивали свои права
Сегодня жители Брюсселя наблюдали масштабную акцию от велосипедистов, которая была посвящена защите окружающей среды.
Так, три сотни владельцев экологического транспорта совершили парад по территории города в чём мать родила. Сообщается, что девизом протеста стало высказывание «Езда без мотора и ложного стыда». Одной из главных причин акции, кроме вопроса ухудшения экологии, стала необходимость в улучшении безопасности велосипедистов, особенно в центральной части Брюсселя.
Протестующие обвиняют в появившихся проблемах владельцев автомобилей. Также велосипедисты в костюмах Адама и Евы заверяют, что эта акция протеста является символом к возврату к природным корням человечества.
Ранее сообщалось, что британские разработчики представили крипто-велосипед под названием 50Cycles. Известно, что разработка предоставит добычу валюты LoyalCoin во время движения.