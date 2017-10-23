Безрассудный любитель сафари чуть не поплатился жизнью при общении со львом

Испуганный любитель сафари едва успел отдёрнуть руку. Местный сафари-гид Наас Смит назвал поступок туриста одним из самых безрассудных.

Любителю сафари в ЮАР удалось во время прогулки на джипе подобраться достаточно близко к одному льву. Животное вело себя спокойно, но до тех пор, пока к нему не протянули руку, чтобы взъерошить гриву. Общение превратилось в то, что лев выразил недовольство оглушительным рёвом, заставив туриста завизжать и быстро закрыть окно в машине.

Наас Смит отметил, что мужчина мог поплатиться жизнью. Львы двигаются на очень большой скорости, и животному ничего не стоило даже отгрызть руку туриста, пока тот тянулся к гриве. Кроме того, царь дикой природы мог легко выбить сильными лапами окно джипа и разорвать человека, потревожившего его покой.

Правда, потом и лев бы живым не остался – за нападение на человека. Однако, по мнению Нааса Смита, вина в таком случае должна быть возложена исключительно на глупых туристов.