В Казахстане двух студентов приняли без вступительных экзаменов

Сотрудниками костанайского отделения Национального Бюро по противодействию коррупции было проведено расследование, которое выявило вопиющие нарушения закона о государственном образовании Казахстана.

Выяснилось, что студенты сельскохозяйственного техникума города Костанай были приняты в учебное заведение без вступительных экзаменов. Многие просто числились в списках учащихся, но занятия не посещали и при этом получали высокие отметки. В качестве примера был приведен случай с одним студентом группы ветеринарии. Нерадивому ученику ставили отметки и зачеты, а он в это время отсутствовал в стране. Этот факт подтвердили в управлении пограничной службы.

Также выяснилось, что многие учащиеся посещали колледж от силы три раза в месяц, что не допустимо при очной форме обучения, подчеркивается в заявлении ведомства. Сейчас проверяется коррупционная составляющая подобных нарушений закона об образовании.