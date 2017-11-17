На авиабазе США пилоты в небе нарисовали "пикантную" картину

Сегодня в небе одной из авиационных баз Соединённых Штатов Америки был замечен неоднозначный след после испытаний учебных самолётов.

В издании Talk&Purpose сообщается, что территориально фотография была сделана в штате Аляска, а именно на территории авиабазы Эйелсон. Также известно, что подобный «пикантный» рисунок появился, скорее всего, ненамеренно, когда производились тренировочные пилоты, но есть и другая версия – пилоты могли не окончить рисунок во избежание сокращения после такой выходки. Однако, это не является единственным случаем в полётной истории.

Так, в конце прошлого года два лётчика Военно-морских сил США умудрились изобразить на небе мужское достоинство огромных размеров, после чего получили взыскание в виде испытательного срока на полгода. А первыми заметили так называемое творчество провинившихся пилотов местные жители близлежащего посёлка. Но не только лётчики США таким образом «прославились».

Такие же творцы искусства были замечены в Германии, но тогда, по словам представителя авиабазы, пилоты отрабатывали манёвры полётов по прямой линии и кругу.