Гарвардские ученые обвинили Трампа в смертельном экологическом курсе

Гарвардские ученые раскритиковали экологическую политику президента США. Это не первые обвинения, которые звучат в адрес Дональда Трампа, из-за его отказа продолжить курс предыдущих администраций Белого дома в борьбе за экологию.

В свое время Трамп снял указ своего предшественника Барака Обамы об ограничении выбросов угольных электростанций, объяснив это большими нагрузками на экономику страны. Также данное решение поставило крест на более обширном использовании источников возобновляемой энергии. Такая политика не могла не обеспокоить защитников окружающей среды.

Ученые из Гарварда – Франческа Доминик и Дэвид Катлер считают, что политика администрации Трампа в сфере экологии приведет к увеличению заболеваний дыхательной системы американцев. Они приводят пугающие цифры: более миллиона жителей страны будут иметь проблемы с легочными болезнями, а около 80 тысяч умрут в результате этих заболеваний в ближайшие десять лет. Против ученых выступило Агентство по охране окружающей среды, поддерживающее экологическую политику Трампа и которое замечено в лоббировании интересов горнодобывающих и автомобильных компаний. Агентство называет выступление гарвардских ученых политическим заказом.