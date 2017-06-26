Огромная голубая акула максимально близко приблизилась к берегу Испании

14 июня около 13:30 по местному времени у испанского побережья Ареналь-ден-Кастель была обнаружена огромная голубая акула. Десятки туристов, приехавших отдыхать, были шокированы после увиденного.

Напуганные люди после вида плавника у побережья Испании стали мгновенно же выскакивать из воды, чтобы предупредить остальных отдыхающих. Пляж Ареналь-ден-Кастель превратился в место, где повсюду были слышны крики. Шокированные туристы и местные жители отметили, что голубая акула подплыла к берегу в обеденное время и просто плавала у мелководья. Власти испанского округа мгновенно опубликовали информацию, что уже ведётся подготовка к созданию комиссии, следящей за передвижением акул.

На самом деле, максимальное приближение существ подобных размеров является редкостью. Отмечается, что длина голубой акулы, подплывшей к пляжу Испании, составляла свыше 3 метров. Один из туристов заявил, что после увиденного ему понадобилась помощь врача, потому что он испытал шок и из-за этого у него сильно поднялось давление.