Инопланетяне-людоеды похитили свыше 100 детей в Индии

В Северной индии в 2004 году появились первые сообщения о том, что в горах Тибета находятся пришельцы-людоеды. Полиция Индии за последнюю неделю получила свыше 100 сообщений о возобновлении деятельности существ инопланетного происхождения.

В основном люди жаловались на то, что существа неизвестного происхождения похищают детей и бесследно исчезают. Первые упоминания датируются 2004 годом, однако похожее наблюдалось в других регионах Индии и в 1998 году. Полиция считает, что дети самостоятельно уходят из дома в поисках лучшей жизни, однако родители не верят в это и описывают инопланетян-людоедов, обвиняя их в похищении.

Из заявления следует, что существа были ростом более 2 метров, а длина рук превышала 1,5 метра. Очевидцы говорят, что последний раз инопланетян видели в Тибетском нагорье. В Сети к подобному отнеслись скептически, в очередной раз отмечая, что доказательств, подтверждающих слова жертв инопланетян-людоедов не было.