В США военные убеждают, что секретная ракета была инопланетным кораблем

Над штатом Вашингтон в США пронесся объект, принятый за ракету, однако военные отрицают испытание какого-либо оружия. Единственным объяснением для напуганных жителей стала теория об НЛО.

10 июня камера, которая отслеживает погодные условия, зафиксировала ракету, которая взлетела в небо над штатом Калифорния. Так идентифицировала странный материал компания «SkunkBay Weather», добавив, что запуск ракеты, вероятно, осуществился с острова Уэйдбей. Такую трактовку поддержали несколько профессоров из Вашингтонского университета. Доктор Клифф Масс добавляет, что странный объект - это действительно ракета, однако ему очень интересно, почему она вообще была запущена в небо.

На предоставленных кадрах видно длинный оранжевый луч – след от взлетающего корабля. Специалисты утверждают, что это не метеорит и не молния, так как нет соответствующих показателей на датчиках. Но и информации о запуске ракеты тоже нет, а военные отрицают проведение каких либо операций. Среди аргументов в их пользу ВВС то, что путь на фотографии не соответствует реальному пути взлетающей ракеты. Единственной теорией, которой поделились военные – это НЛО. Напуганные жители заметили, что уфологи впервые поменялись местами с военными, и уже последние уверяют в существовании пришельцев.