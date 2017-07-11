В Англии суд приговорил 8 насильников на 89 лет заключения под стражу

В Оксфорде завершилось дело в отношении банды насильников. 8 мужчин заманивали к себе девочек в возрасте от 13 до 17 лет для удовлетворения своих сексуальных желаний.

Свои сексуальные преступления банда совершала в промежутке между 1998 и 2005 годами. 8 мужчин в возрасте от 36 до 48 лет занимались тем, что заманивали девочек к себе при помощи наркотиков и алкоголя.

Следователь, отвечавший за дело, отметил, что все жертвы насильников оказались достаточно храбры для того, чтобы давать показания и выступать в суде. Это значительно помогло как в ходе расследования, так и в свершении правосудия. Никто из преступников не признал себя виновным, а также не проявил раскаяния. Адвокаты, представлявшие насильников, использовали различные варианты защиты при разбирательстве, однако прокурору удалось предоставить доказательства, которые убедили присяжных.

Первые два участника банды были осуждены в апреле 2018 года, остальных приговорили 12 июня. Общий срок тюремного заключения, полученного мужчинами, составляет 89.