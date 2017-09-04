СМИ: Кейт Миддлтон не появится на публике до октября

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не появится на публике до октября текущего года, а также не будет сопровождать своего супруга принца Уильяма на важных мероприятиях. Об этом официально сообщили представители Кенсингтонского дворца.

Кейт Миддлтон после рождения третьего ребенка выходила в свет во время королевской свадьбы принцы Гарри и Меган Маркл 19 мая, во время празднования дня рождения королевы Елизаветы на прошлой неделе, а также в поло-клубе вместе со своими детьми. Однако многие забыли, что Кейт все ещё находится в декрете, а потому больше не будет совершать светские выходы.

Дело в том, что по королевским законам у герцогини Кембриджской есть ровно шесть месяцев на уход за ребенком и отдых от благотворительных дел. Именно по этой причине Кейт окончательно ушла в декрет и поклонники её не увидят до октября-месяца.