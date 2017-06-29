В Анталии челябинский подросток начал дышать самостоятельно после комы

Сегодня стало известно об улучшении состояния здоровья подростка из Челябинска, пострадавшего в турецком отеле. Напомним, шестнадцатилетний Артём Гузов 8 июня приехал в Анталию вместе с бабушкой и дедушкой на отдых.

Спустя несколько часов парень был найден в бассейне, находясь в бессознательном состоянии. Артём сразу был доставлен в госпиталь для реанимационных действий и квалифицированной помощи медиков.

Мама подростка сегодня сообщила, что Артём чувствует себя уже лучше, может самостоятельно дышать после отключения от аппарата искусственной вентиляции лёгких, но испытывает некоторые трудности в речи после отёка мозговой структуры вследствие комы.

Известно, что Артём не помнит произошедшего в тот вечер, но следов гематомы на голове доктора не находили. Евгения Гузова также уточняет, что инцидент является страховым случаем и компания покрывает все необходимые расходы.

Несмотря на то, что её сын очнулся, врачи не дают разрешение на вылет из Турции для реабилитации в домашних условиях.