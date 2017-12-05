В Швеции заметили странное НЛО, "набирающее" воду из озера

"Набирающее" воду НЛО заметили еще 10 июня, неподалеку от города Стренгне, однако сообщили о нем только сейчас. Стоит отметить, что "охотники за пришельцами" пока никак не отреагировали на странный инцидент.

Как стало известно, жители Швеции стали свидетелями довольно необычного явления, которое успели заснять на видео, а затем поделились им на популярном видеохостинге. Неопознанный летающий объект на огромной скорости вылетал из-под моста, а вода в озере постепенно исчезала.

Следившие за происходящим мужчины отметили, что НЛО словно "набирает" воду, при этом издает некое странное синее свечение, которое отлично можно рассмотреть на видео. Примечательно, что корабль пришельцев был практически бесшумным, потому гуляющие по берегу озера друзья и не сразу его заметили.

Очевидцы сообщили, что НЛО в общей сложности провел в небе не более 7 минут, после чего внезапно сорвался с места и улетел в небеса. Данное видео отправили уфологам, однако они пока никак не прокомментировали данный инцидент.