Перед судом все равны: зять короля Испании попадёт за решётку на 6 лет

В Испании суд огласил приговор относительно зятя короля государства Иньяки Урдангарина за совершённые незаконные действия. Сообщается, что коллегия принимала решение длительное время, а именно восемь лет.

Так, Урдангарин обвиняется в масштабном расхищении бюджетных средств Испании, которые использовались для организации спортивных мероприятий. Идейными вдохновителями являются представители института Noos, который занимался денежными авантюрами. Известно, что руководство организации завышало общую сумму в сметах мероприятий, а оставшиеся деньги направлялись в карман обвиняемого и его семьи.

Изначально для зятя короля требовали почти двадцатилетний срок заключения, но в итоге окончательным оешением стало оставить Урдангарина за решёткой на пять лет и десять месяцев. Этот приговор доказывает то, что перед судом все равны – что обычный гражданин, что чиновник.

Тем не менее, Иньяки может обжаловать это решение в Конституционном суде, но, вероятнее всего, в этой инстанции дело останется без изменений, так как коллегия рассматривает дела со сроком заключения менее пяти лет. Единственное, что осталось высшей инстанции – определить дату начала действия меры пресечения.