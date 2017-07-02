В Болгарии помилована корова, незаконно вернувшаяся из Сербии
Правительство Болгарии приняло решение признать невиновным животное, которое незаконно проникло на территорию другой страны. Сообщается, что корова Пенка, отстав от своего стада, случайно зашла на земли Сербии, которая не входит в список стран ЕС.
Спустя две недели она была найдена, задержана и предстала перед судом. По закону, корову должны были усыпить или забить, так как она попала в Европейский Союз без ветеринарного заключения о здоровье животного на границе между странами, несмотря на то, что хозяин заботился о ней.
Эта ситуация стала популярной среди пользователей Сети и жителей государства, поэтому была опубликована петиция и сбор подписей за сохранение жизни Пенки. Двадцать пять тысяч неравнодушных откликнулось в защиту коровы, в их числе знаменитый музыкант Пол Маккартни.
Сегодня стало известно о том, что Пенка была прощена властями Болгарии и уже возвращена своему владельцу в родной населённый пункт.