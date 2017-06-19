Житель Пенсильвании рассказал о загадочной встрече с НЛО около своего дома

Американец рассказал о странной встрече в соцсети, отметив, что до сих пор находится в шоке от произошедшего. По его словам, летающая тарелка пришельцев зависла прямо перед его домом.

Житель американского штата Пенсильвания рассказал о событии, которое произошло с ним в конце мая текущего года и оставило воспоминания на всю жизнь. По его словам, в ночь на 25 мая его разбудил странный шум, который больше напоминал монотонное гудение. Опасаясь, что подобные звуки может издавать что-то в доме, мужчина поднялся с постели и поспешил проверить, что происходит. Ничего странного он не заметил, до тех пор, пока не услышал надрывный лай своего пса во дворе.

Выглянув на улицу, мужчина сразу же заметил странный объект, форму которой он так и не смог описать. По его словам, этот объект вовсе не был похож на все известные ему воздушные судна, а самое удивительное то, что он летал. Выхватив свой смартфон, американец смог запечатлеть летающую тарелку на камеру, после чего в его доме сразу погасло электричество, словно произошло замыкание.

Мужчина рассказал, что он пребывал в состоянии глубокого шока, ведь ему еще никогда не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Его также удивило то, что НЛО зависло прямо около его дома. Американец так и не смог объяснить, куда потом улетели пришельцы, ведь, по его словам, НЛО исчезло так же загадочно, как и появилось.