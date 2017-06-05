Жительница Таиланда нашла трехметровую змею в своем доме. Она спала рядом с детской кроваткой, а рядом с ней лежали останки погибшего домашнего животного.

В Таиланде питон съел котенка и лег спать в детской комнате. Инцидент был зафиксирован экстренными службами в городе Чаченгсау. О нем рассказала местная жительница. По ее словам, она зашла в помещение и увидела трехметровую змею прямо возле детской кроватки.

Испугавшись, женщина вызвала сотрудников спасательной службы. Как сообщают зарубежные СМИ, им пришлось потрудиться, чтобы достать питона и посадить его в специальную клетку. Один из них даже пострадал от ее укуса. К счастью, данный вид змеи не является ядовитым, так что сотрудник экстренной службы остался жив и здоров.