В США несколько НЛО выкачивали энергию из грозовой тучи

Жители США, проживающие в штате Айова, засняли на видео необычную грозу. Во время стихии образовалось огромное мистическое облако из которого появились НЛО и стали буквально выкачивать энергию из грозовых туч, утверждают очевидцы.

Стало известно, что в воскресенье, 10 июня, на территории Соединенных Штатов Америки во время сильной грозы появились одновременно несколько мистических НЛО. Очевидцы были напуганные увиденным, однако им удалось снять завораживающее действие на видео.

Местные уфологи подтвердили слова американцев из Айовы и заверили, что это не первый зафиксированный случай, когда НЛО выкачивали энергию из грозовой тучи. Таким образом, существа из иных планет подзаряжают свои космические аппараты, сообщили охотники за НЛО.