В Израиле женщина подаст в суд на мужа из-за его одержимости ЧМ-2018

Мужчина пообещал разбить об голову жены один из телевизоров, если она запретит или помешает ему наслаждаться ЧМ-2018 по футболу. Из-за нездоровой одержимости мужа футболом женщина и намерена пойти в суд.

Как стало известно, в Израиле мужчина в ожидании Чемпионата мира по футболу купил четыре телевизора и заявил жене, что два из них оставит в спальне, остальные на кухне, тогда он точно не пропустит ни одного важного игрового момента. Изначально женщина думала, что ее муж просто шутит, однако вскоре это переросло в некую одержимость.

Когда жена попросила его не превращать дом в "мужской клуб" и смотреть матчи в спортбаре, муж пригрозил ей тем, что если она хоть раз помешает или запретит смотреть футбол, то ей в голову прилетит один из новеньких телевизоров. Опасаясь за свое здоровье, мать двоих детей попросила супруга на месяц съехать к родителям, однако тот отказался.

В настоящий момент она добивается того, чтобы на время матчей муж-фанат съехал, если же он этого не сделает, то женщина готова пойти в суд против своего супруга.