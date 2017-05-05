Япония потребовала от США срочно принять меры после крушения F-15

Известно, что крушение самолета ВВС США произошло в понедельник, 11 июня. F-15 рухнул неподалеку от берегов японского острова Окинава.

Сразу же после того, как произошло крушение американского самолета, власти Японии обратились к правительству США с требованием прекратить полеты всех имеющихся истребителей до тех пор, пока не будет установлена истинная причина катастрофы. Кроме того, Минобороны Японии в срочном порядке потребовало от ведомства США предпринять все возможные действия, которые помогут исключить в будущем подобные инциденты.

В свою очередь власти Окинавы всерьез намерены заявить протест американскому командованию.

Отметим, что падение американского самолета произошло практически сразу после взлета, пилоту удалось вовремя спастись из потерпевшего крушение F-15 и теперь его жизни ничего не угрожает.