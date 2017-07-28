В Ирландии 2500 голых женщин поставили новый мировой рекорд

На одном из удалённых пляжей Ирландии произошло удивительное событие в борьбе с детским раком в Великобритании. 2505 женщин голыми искупались в холодном море.

К югу от Дублина под контролем представителя Книги рекордов Гиннесса и в согласовании с местной властью прошла благотворительная акция. Более 2500 женщин разделись и полностью голыми окунулись в 12-градусное море. Смысл поступка заключался в проведении аналогии между борьбой с раком и преодолением собственных страхов перед купанием в холодной воде.

Многие женщины нарисовали на своём теле лозунги, надели красные парики и обвязались фиолетовыми повязками, чтобы поддержать девочку, сражающуюся сейчас за жизнь. Самой взрослой участницей акции стала 85-летняя женщина, которая на равнее с другими женщинами искупалась в море и после провела несколько минут под солнцем, загорая. В ходе события был не только поставлен новый мировой рекорд, но и собрана начальная сумма в 153 тысячи евро.