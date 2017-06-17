Организация по контролю рекламы не нашла сходства между сексом и тверком

В британскую Организацию по контролю рекламы (ОКР) было направлено заявление от обеспокоенных родителей, которые призвали власти запретить рекламу с танцующими тверк персонажами.

Во время переписки друзей в чате в WhatsApp один из собеседников поделился мемом, который оказался рекламой известной торговой сети. Реклама отличалась от того, как обычно предприниматели продвигают своё дело. В ней были задействованы мультипликационные персонажи, танцующе тверк.

Родители пришли в ужас от такого хода рекламщиков и обратились в ОКР с просьбой рассмотреть их заявление и принять меры. Организация изучила сюжет рекламы и постановила: ничего травмирующего детей в нём нет. Персонажи действительно танцевали, активно двигая бёдрами, однако они были полностью одеты и не принимали позы сексуального характера. Таким образом ОКР на официальном уровне отказала родителям и признала, что между тверком и сексом ничего общего нет, разрешив использование провокационной рекламы и похожих приёмов в рекламе.