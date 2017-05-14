Полиция четыре раза обыскивала пенсионерку из-за пропавшей соседской кошки

Пенсионерка Шерли Ки рассказывает, что ее преследуют кошмары после того, как полиция четыре раза обыскала ее дом в Вестгейт-он-Си, Великобритания. Случилось это из-за пропавшей соседской кошки, которая забрела в дом 79-летней женщины.

Шерли Ки рассказывает, что нашла кота Марли в своем саду. Питомец был худой и уставший, поэтому она решила, что он бездомный и забрала его к себе. Однажды к ней зашел Бред Долтон, который был хозяином и искал пропавшего Марли. Когда он увидел своего кота, он попросил его вернуть, но пенсионерка отказалась. За этим последовал приход полиции и штраф, в результате чего, Шерли Ки все же вернула соседского кота.

Ситуация ухудшилась, когда к пенсионерке пришло извещение от полиции, согласно которому ей запрещалось содержать у себя чужих животных. При этом кот Марли продолжал к ней бегать. Женщина оставляла свою дверь открытой и всегда угощала питомца.

Хозяева Марли, чета Долтон, оказалась шокирована такой ситуацией и вновь обратилась в полицию. В итоге, к пенсионерке четыре раза приходили сотрудники с обыском и попытками запретить кормить чужого кота. Шерли Ки пришлось рассказать о ситуации в Сети, после чего хозяева Марли и полиция перестала ходить к ней в дом. Однако после инцидента у пенсионерки сильно ухудшилось здоровье.