Победительница лотереи скрывает лицо за маской подмигивающего Emoji-смайлика

Жительница Ямайки выиграла 180 900 000 ямайских долларов (1,5 миллиона долларов США) в лотерею и буквально не могла перестать улыбаться. Она пожелала остаться анонимной и назвалась Н. Грей, потому что не хотела, чтобы кто-то беспокоил её из-за денег, в особенности преступники.

Представители компании заявили, что их победители всегда скрывали свои личности на Ямайке. В других странах подобное делать не принято, но многие люди боятся за свою жизнь и выигранное состояние, так что берут псевдонимы и скрывают свои лица. Как правило, сами победители являются очень креативными и не нуждаются в помощи компании, чтобы придумать оригинальный метод конспирации.

Н. Грей в интервью газете рассказала, что начала покупать лотерейные билеты в январе. На выигранные деньги женщина планирует погасить свои задолженности, создать общину для молодёжи в своём районе, чтобы поднять уровень жизни в нём, и много путешествовать.