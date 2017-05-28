6-метровые касатки чуть не убили мужчину, совершавшего благотворительный заплыв

Ужасающие млекопитающие помешали волонтёру помочь людям. Этих китов-убийц уже давно не видели на юго-западе Англии.

Уилл Верлинг совершал заплыв на небольшой лодке для того, чтобы помочь беспомощным больным людям в Корнуолле. Заболевание носит название муковисцидоз, поражающее железы внешней секреции и имеет лёгочную и желудочную формы. Как только 43-летний мужчина заметил приближающуюся опасность в виде касаток в 16:30 в четверг, он оказался в ужасе от того, что может с ним произойти. В то же время Уилл почувствовал внушительное благоговение от близости с млекопитающими.

Через время после того, как Уилл Верлинг сошёл в спасательную шлюпку, пришло подтверждение от Корнуоллского фонда дикой природы, что мужчина повстречал именно касаток. Уиллу повезло, ведь если бы у него не оказалось шлюпки, 6-метровые касатки его убили. Благотворительный маршрут мужчина совершал от архипелага Силли до мыса Лэндс-Энд в Корнуолле у южного побережья Корниша.