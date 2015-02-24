На Кипре планируется открытие крупнейшего европейского казино

Компания Melco International и Кипрская группа CNS представили проект казино «City of Dreams Mediterranean», который будет открыт к 2021 году на Кипре в городе Лимассол. Считается, что это станет самым масштабным казино в Европе, стоимость которого равна 650 миллионам долларов.

В закладке фундамента будущего грандиозного игорного заведения участвовал сам президент Кипра Никос Анастасиадис. Он назвал «City of Dreams Mediterranean» самым крупным инвестиционным проектом на острове, который создал тысячи рабочих мест в городе Лимассол, на юге Кипра. Президент заметил, что день презентации проекта стал важнейшим в истории, так как с 2021 года на Кипре будет открыто первое казино, которое привлечет столь широкие массы со всего мира.

Ожидается, что во время стройки будет привлечено к работе 4000 строителей, а с открытия будет трудоустроено 6500 штатных сотрудников. В казино будет 500 гостиничных номеров, а общая площадь заведения равно примерно 20 тысячам квадратных метров.

Планируется, что доход с казино будет свыше 700 млн долларов в год, что составит 4% ВВП страны. Правительство рассчитывает, что из-за казино количество туристов на острове увеличится примерно на триста тысяч.