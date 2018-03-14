Лена Миро призывает задуматься о деньгах Абрамовича

Блогер не разделяет общественного мнения о «бедном Роме». Девушка предлагает обсудить настоящее происхождение финансов Абрамовича.

Лена Миро запостила у себя обсуждение на тему персоны Абрамовича и его проблем. Девушка пишет о недавних злоключениях, произошедших с олигархом: визу в Великобритании запретили продлять до выяснения происхождения накопившейся у него огромной суммы денег, которую он вложил в их экономику, въехав в страну.

Блогер отмечает, что россияне зря жалеют Абрамовича. Лена Миро просит задаться им тем же вопросом, что и британские власти: «а чьи деньги вообще стали предметом проблем?». И призывает к сознательности граждан России, указывая на то, что теряет олигарх не свои деньги, а украденные у них же. «Парень завладел нашим имуществом. Потом продал это имущество государству. Взял деньги и вложил их в экономику Великобритании». Также блогер отмечает, что олигарх не потратился на покупку отечественной футбольной команды, а купил английскую «Челси».

Лена Миро несколько раз задаёт риторический вопрос, призывая задуматься о том, кого жалеют россияне.