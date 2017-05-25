Британские ученые доказали, что кислые продукты подталкивают человека на риск

Ученые из Сассекского университета провели эксперимент, чтобы выяснить какие вкусовые группы более всего имеют воздействие на желание человека идти на риск. Кислые продукты превзошли все ожидания.

В эксперименте британских ученых поучаствовало 168 человек. Результаты исследования были опубликованы в издании Scientific Reports. По обнародованным данным, люди больше всего рискуют, когда дегустируют кислые продукты.

Добровольцы должны были попробовать несколько вкусов, после дегустации которых им предлагали за деньги пойти на риск и накачать воздухом воздушный шар. В конечном итоге это могло бы привести к взрыву цифрового аэростата. Чем больше человек накачал воздуха в баллон, тем больше ему в итоге платили.

По результатам эксперимента британские ученые доказали, что кислые продукты влияют на способность человека идти на риск в 39% чаще, чем другие продукты, которые дегустировались добровольцами. Исследователи доказали, что продукты с кислым вкусом подталкивают человека к совершению рискованных поступков. Это не зависело ни от стран, в которых проживали участвующие в эксперименте, ни от их уровня мышления.

По мнению ученых, люди с психическими расстройствами могут избавится от страха, включая в рацион продукты с кислым вкусом. Это упростит их социальную жизнь.