В США инициаторам кражи в интернет-магазине Amazon дали три года тюрьмы

Три человека, сумевшие обокрасть Amazon на сумму в 1 миллион долларов, оказались за решёткой на три года, как сообщает VistaNews. Злоумышленники использовали для своих махинаций щадящую политику компании.

Дело в том, что, по существующим правилам, можно не возвращать не понравившийся товар, если нет замены для него. Этим воспользовалась супружеская пара из Индианы в США. Злоумышленники приобретали на официальном портале Amazon камеры GoPro и планшеты. В дальнейшем они просили заменить, но возврата ни разу не предоставляли. Вместо этого супружеская пара тайно перепродавала полученную технику, снижая цену.

В дальнейшем товар переходил уже в четвёртые руки – на предприятие в Нью-Йорке. В настоящее время все фигуранты махинации уже определены и получили тюремный срок, а также обязательство заплатить в дальнейшем более 1 миллиона долларов Amazon. По какой причине пара решилась на такое преступление, не уточняется. Разработчики Amazon отметили, что правила могут быть в дальнейшем пересмотрены – чтобы не допустить новых случаев подобных преступлений.