Скончался "папа" "Руслана" и "Мрии" Виктор Толмачёв

Сегодня стало известно о смерти великого конструктора авиалайнеров «Руслан» и «Мрия» Виктора Толмачёва. Об этом стало известно от руководителя Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Алексея Рогозина.

Он заявил, что Толмачёв в течение длительного периода боролся с тяжёлым заболеванием, которое оказалось сильнее восьмидесятитрёхлетнего изобретателя. Напомним, Виктор Ильич Толмачёв являлся ведущим авиаконструктором, создавшим совместно с группой разработчиков тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», а также оставил посильный вклад в моделировании воздушного судна на шести двигателях Ан-225 «Мрия».

Помимо этого, Толмачёв принимал активное участие в жизнедеятельности и развитии самолётов, которые выпускались под маркой «Антонов».