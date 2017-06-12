В Лондоне горит один из самых дорогих отелей города

Сегодня в центре Лондона неспокойно. Так, стало известно о пожаре пятизвёздочной гостиницы Mandarin Oriental.

Сообщается, что ликвидацией возгорания занимается около ста пожарных из нескольких пожарных участков. Огонь активно распространяется на верхних этажах отеля, а также задел кровлю. Очевидцы заявляют, что ближайшие улицы закутаны густым дымом, а на головы сыпется пепел. Для обеспечения безопасности были перекрыты дороги, находящиеся в максимальной близости к отелю.

Уточняется, что район месторасположения гостиницы является самым дорогим и востребованным как у жителей, так и у гостей города. Причины возгорания не сообщаются, информации о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.