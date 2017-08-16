Медики рассказали о состоянии здоровья попавшего в аварию в ДНР приемника Моторолы

По словам медиков, в настоящий момент приемник Моторолы пребывает в стабильно тяжелом состоянии. Также сообщается о том, что Воха перенес ряд сложных операций.

Ранее СМИ сообщали о том, что командир отряда «Спарта» ДНР Владимир Жога с позывным Воха разбился на своем мотоцикле и был доставлен в больницу с многочисленными травмами и переломами. Его спутница погибла на месте аварии в результате травм, несовместимых с жизнью.

Врач-хирург, который проводил операции, рассказал о том, что Воху доставили 5 июня в крайне тяжелом состоянии, медики в экстренном порядке провели обследование и диагностировали у него многочисленные травмы и переломы. Сразу же после обследования было принято решение провести ряд сложнейших операций, в которых принимали участие лучшие бригады хирургов, нейрохирургов и травматологов.

В настоящий момент Владимир Жога находится в стабильно тяжелом состоянии, медики пока не дают никаких прогнозов.