Эксперты опровергли гипотезу о беременности после употребления сырого кальмара

Недавно в прессе опубликовали информацию о том, что 63-летняя жительница Южной Кореи забеременела, поев сырого кальмара. Эксперты дали опровержение этих сведений, отметив, что имело место осеменение, но не оплодотворение.

Согласно информации, предоставляемой в разных СМИ, жительница Южной Кореи укусила недожаренного кальмара, которого почти не потрошили, и почувствовала острую боль, а также, будто во рту что-то извивается. В больнице врачи обнаружили там 12-маленьких мешков со спермой. Эксперты заявили, что это были не живые организмы, а сперматофоры, белковые капсулы, передающие при спаривании. Жительница Южной Кореи не забеременела.

Никаких детёнышей кальмаров в её рту на самом деле не было. Мешки со спермой просто оказались в слизистой оболочке, но их быстро удалили, эмбрионы не развились, как сообщает «Версия.Инфо». Неприятные и странные ощущения, как отмечают специалисты, возникли из-за ошибки повара при приготовлении блюда.